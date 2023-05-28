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Сегодня, 18:57

В «Динамо» рассказали, когда объявят имя нового главного тренера команды

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Футболисты «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда клуб объявит имя нового главного тренера.

— Когда объявите нового главного тренера?

— Объявим в промежутке между окончанием сезона и началом сборов.

— Это будет российский специалист?

— Это будет специалист.

— Писали про Николича. Это правда?

— Мы объявим главного тренера чуть позже.

— Бувач продолжит работать?

— Да.

— Каков его кредит доверия?

— Высокий.

— Писали, что в клуб может прийти Яровинский.

— У меня такой информации нет.

— Новый главный тренер будет креатурой Бувача или вашей?

— Креатурой клуба. Кто будет нести ответственность? У нас есть корпоративная структура — совет директоров, который принимает решение.

— Кто несет ответственность, если что-то идет не так?

— Естественно, руководство. Руководство, которое принимает решение, несет ответственность за это решение. По-моему, это очевидно.

С июня 2022 года «Динамо» тренировал Славиша Йоканович, 14 мая 2023 года серб был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых является 32-летний Павел Алпатов.

По информации «СЭ», летом «Динамо» может возглавить Марко Николич, который уже работал в РПЛ с «Локомотивом».

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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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