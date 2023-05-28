В «Динамо» рассказали, когда объявят имя нового главного тренера команды

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда клуб объявит имя нового главного тренера.

— Когда объявите нового главного тренера?

— Объявим в промежутке между окончанием сезона и началом сборов.

— Это будет российский специалист?

— Это будет специалист.

— Писали про Николича. Это правда?

— Мы объявим главного тренера чуть позже.

— Бувач продолжит работать?

— Да.

— Каков его кредит доверия?

— Высокий.

— Писали, что в клуб может прийти Яровинский.

— У меня такой информации нет.

— Новый главный тренер будет креатурой Бувача или вашей?

— Креатурой клуба. Кто будет нести ответственность? У нас есть корпоративная структура — совет директоров, который принимает решение.

— Кто несет ответственность, если что-то идет не так?

— Естественно, руководство. Руководство, которое принимает решение, несет ответственность за это решение. По-моему, это очевидно.

С июня 2022 года «Динамо» тренировал Славиша Йоканович, 14 мая 2023 года серб был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых является 32-летний Павел Алпатов.

По информации «СЭ», летом «Динамо» может возглавить Марко Николич, который уже работал в РПЛ с «Локомотивом».