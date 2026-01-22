Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Рикардо поможет команде выполнять спортивные задачи, у нас еще есть шансы на трофей»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров и главный тренер команды Ролан Гусев прокомментировали переход защитника Давида Рикардо из «Ботафого».

— Как договаривались о трансфере Давида Рикардо?

Пивоваров: — При количестве созданных моментов у наших ворот, высокий процент пропущенных мячей... Возможно, это связано с тактикой, физикой, обращали внимание на необходимость усиления линии обороны. По решению спортивного блока искали варианты усиления. Нашли достойного кандидата — Давида Рикардо. Хорошие физические данные, хорошо сыграл в высшей бразильской лиге, проявил себя в качестве надежного защитника. Оперативно провели переговоры с коллегами из «Ботафого». Очень рассчитываем, что Давид поможет команде выполнять спортивные задачи. У нас еще есть шансы на трофей, — сказал Пивоваров на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

Гусев: — Мы очень рады видеть Давида в нашей команде. Надеюсь, он приложит максимум усилий, чтобы помочь нам добиться тех результатов, которые мы требуем от команды. Прекрасно знаю его качества: пересмотрел много видео с его участием. Он может сыграть не только центрального защитника в левой зоне, но и крайнего защитника.

О трансфере Рикардо было объявлено 21 января. Соглашение с 23-летним бразильцем рассчитано до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.