Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Рикардо поможет команде выполнять спортивные задачи, у нас еще есть шансы на трофей»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров и главный тренер команды Ролан Гусев прокомментировали переход защитника Давида Рикардо из «Ботафого».
— Как договаривались о трансфере Давида Рикардо?
Пивоваров: — При количестве созданных моментов у наших ворот, высокий процент пропущенных мячей... Возможно, это связано с тактикой, физикой, обращали внимание на необходимость усиления линии обороны. По решению спортивного блока искали варианты усиления. Нашли достойного кандидата — Давида Рикардо. Хорошие физические данные, хорошо сыграл в высшей бразильской лиге, проявил себя в качестве надежного защитника. Оперативно провели переговоры с коллегами из «Ботафого». Очень рассчитываем, что Давид поможет команде выполнять спортивные задачи. У нас еще есть шансы на трофей, — сказал Пивоваров на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.
Гусев: — Мы очень рады видеть Давида в нашей команде. Надеюсь, он приложит максимум усилий, чтобы помочь нам добиться тех результатов, которые мы требуем от команды. Прекрасно знаю его качества: пересмотрел много видео с его участием. Он может сыграть не только центрального защитника в левой зоне, но и крайнего защитника.
О трансфере Рикардо было объявлено 21 января. Соглашение с 23-летним бразильцем рассчитано до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.
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|Зенит
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|8-0
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2
|Спартак
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|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
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|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
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11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
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14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0