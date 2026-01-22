Гусев: «Услышал критику со стороны Слуцкого и других коллег, срефлексировал, не вижу смысла дальше это развивать»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий и главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответили на вопрос об их конфликте.

— Был ли у вас конфликт?

Гусев: — Услышал критику со стороны Слуцкого и других коллег, уже высказывался, принял эту тему. Срефлексировал, не вижу смысла дальше это развивать, — сказал Гусев на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

Слуцкий: — Каждый из нас имеет право высказывать свою точку зрения. Здесь не было никакого личного позыва или чего-то еще. Гусев — молодой специалист. Мне кажется, это рабочая нормальная ситуация.

— Заявление Гусева с извинениями — личная инициатива Ролана?

Пивоваров: — Прочитал его уже в СМИ. Это инициатива Ролана Александровича. Здесь мы даем тренеру свободу слова.

Гусев: — По тебе прошлись, не отреагировать было невозможно. Это было мое внутреннее состояние.

Ранее Слуцкий публично осудил Гусева за критику бывшего тренера по физподготовке «Динамо» Луиса Мартинеса.