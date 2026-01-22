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22 января, 15:18

Гусев: «Услышал критику со стороны Слуцкого и других коллег, срефлексировал, не вижу смысла дальше это развивать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Ролан Гусев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий и главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответили на вопрос об их конфликте.

— Был ли у вас конфликт?

Гусев: — Услышал критику со стороны Слуцкого и других коллег, уже высказывался, принял эту тему. Срефлексировал, не вижу смысла дальше это развивать, — сказал Гусев на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

Слуцкий: — Каждый из нас имеет право высказывать свою точку зрения. Здесь не было никакого личного позыва или чего-то еще. Гусев — молодой специалист. Мне кажется, это рабочая нормальная ситуация.

— Заявление Гусева с извинениями — личная инициатива Ролана?

Пивоваров: — Прочитал его уже в СМИ. Это инициатива Ролана Александровича. Здесь мы даем тренеру свободу слова.

Гусев: — По тебе прошлись, не отреагировать было невозможно. Это было мое внутреннее состояние.

Ранее Слуцкий публично осудил Гусева за критику бывшего тренера по физподготовке «Динамо» Луиса Мартинеса.

Ролан Гусев, Луис Мартинес, Сергей Паршивлюк и&nbsp;Валерий Карпин.«Мои слова получились неуместными и некорректными». Гусев извинился перед Карпиным в открытом письме

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Ролан Гусев
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ФК Динамо (Москва)
Леонид Слуцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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