Слуцкий и Гусев ответили на вопросы о международном зимнем турнире с участием «Динамо» и «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и главный тренер бело-голубых Ролан Гусев прокомментировали участие команд в турнире BetBoom Dynamo Global Challenge.

Леонид Слуцкий: — Для нас и болельщиков это будет максимально полезный опыт. Спасибо за приглашение. Для нас всегда интересно играть не только в азиатской Лиге чемпионов, — сказал Слуцкий на пресс-конференции, посвященной турниру.

Павел Пивоваров: — Впервые выходим на территорию зимних сборов, где совместно с нашими партнерами проводим международный турнир. Большое спасибо клубам из Китая, что согласились принять в нем участие. Рады, что он привлекает внимание. Думаю, он укрепит отношения между болельщиками из России и Китая, да и между странами. Мы также сотрудничаем с крупными китайскими производителями, завтра будет презентация еще одного спонсора. Турнир имеет как спортивную, так и коммерческую направленность.

Ролан Гусев: Для нас это интересно, международный опыт. В первую очередь через эти игры готовимся к чемпионату. У нас нет обширной информации о китайском футболе. Знаем, что Слуцкий работает, интересуемся результатами его команды. Из общения с Васей Березуцким многое узнаю. Посмотрели пару игр с участием этих команд.