В «Динамо» подтвердили, что Гладышев с большой долей вероятности не сыграет в сентябре

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сроках восстановления полузащитника клуба Ярослава Гладышева.

— Правда, что Гладышев не сыграет в сентябре?

— Большая вероятность, что да. Протокол восстановления не короткий.

13 сентября «СЭ» сообщал, что Гладышев вряд ли сыграет в сентябрьских матчах клуба.

Последний раз 22-летний футболист выходил на поле 2 августа.