«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Динамо»

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что обратились в ЭСК РФС по трем эпизодам матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Нарушение правил на 17-й минуте на Кристофере Ву в штрафной площади соперника. Нарушение правил в конце первого тайма на Маркиньосе перед голом соперника. Два нарушения в штрафной площади соперника на Гарсии на 46-й минуте: со стороны Касереса и Осипенко», — заявили в пресс-службе клуба.

В конце первого тайма второй гол «Динамо» забил Бителло. Представители «Спартака» были недовольны решением судьи Егора Егорова засчитать гол, так как, по их мнению, ранее в другом эпизоде Хуан Хосе Касерес сбил Маркиньоса и арбитр не зафиксировал фол. В результате главный тренер «Спартака» Деян Станкович и тренер по работе с вратарями Пьерлуиджи Бривио получили красные карточки.

После 8 туров РПЛ «Спартак» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. 21 сентября команда дома сыграет с «Крыльями Советов».