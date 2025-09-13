Гладышев не сыграет в сентябре

По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Ярослав Гладышев вряд ли сыграет в сентябрьских матчах клуба — в РПЛ со «Спартаком» (сегодня), «Оренбургом» и «Крыльями», кубковых — с «Сочи» и «Краснодаром».

Последний раз 22-летний футболист вышел на поле 2 августа, он проходит восстановление.

В сезоне-2025/26 Гладышев провел четыре матча за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.