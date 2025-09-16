Полузащитник «Динамо» Рубенс чувствует себя безопасно в Москве: «В Бразилии все по-другому»

Полузащитник «Динамо» Рубенс ответил «СЭ» на вопрос о преимуществах жизни в России.

«Москва — хороший город. Здесь безопасно. В Бразилии все по-другому. В Москве мне спокойнее. В Бразилии, если ты проиграл матч, болельщики оказывают давление, могут даже угрожать тебе и твоей семье. А здесь я могу спокойно себя чувствовать и концентрироваться только на футболе и не переживать за семью или родителей», — сказал Рубенс «СЭ».

Рубенс перешел в «Динамо» из «Атлетико Минейро» этим летом, подписав контракт с бело-голубыми до 2030 года.