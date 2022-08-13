В «Динамо» ответили на слова Варелы о том, что он предупреждал клуб о своем уходе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слова бывшего защитника команды Гильермо Варелы о том, что он предупреждал клуб о своем уходе.

— Варела говорил, что покинул «Динамо» после матча с «Торпедо». Это правда?

— Мы говорили, что Варела исчез перед самой игрой. Он перестал отвечать на звонки. Письмо он прислал только в ночь с понедельника на вторник. Он исчез до матча с «Торпедо». Это было в субботу.

— Варела говорил, что у него был ужин с командой, где он попрощался.

— До этого его агент прислал предложение от «Фламенго».

Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. За это время он провел 49 матчей за бело-голубых во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

24 июля стало известно, что футболист без предупреждения покинул расположение клуба. 31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо». В ответ на это московский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что никто не согласовывал эту сделку с бело-голубыми.