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В «Динамо» ответили на слова Варелы о том, что он предупреждал клуб о своем уходе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слова бывшего защитника команды Гильермо Варелы о том, что он предупреждал клуб о своем уходе.

— Варела говорил, что покинул «Динамо» после матча с «Торпедо». Это правда?

— Мы говорили, что Варела исчез перед самой игрой. Он перестал отвечать на звонки. Письмо он прислал только в ночь с понедельника на вторник. Он исчез до матча с «Торпедо». Это было в субботу.

— Варела говорил, что у него был ужин с командой, где он попрощался.

— До этого его агент прислал предложение от «Фламенго».

Варела выступал за «Динамо» с 2020 года. За это время он провел 49 матчей за бело-голубых во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

24 июля стало известно, что футболист без предупреждения покинул расположение клуба. 31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо». В ответ на это московский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что никто не согласовывал эту сделку с бело-голубыми.

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Тоттенхэм Хотспур

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28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
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Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Гильермо Варела
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
2
0
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
6
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
7
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
8
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
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 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
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