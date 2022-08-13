Юрист Добровинский рассказал о кредите доверия главного тренера «Динамо»

Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о перспективах главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

— Какой кредит доверия у Йокановича?

— Еще 3-4 игры, я думаю, а потом будут разговоры. Понимаете, в прошлом году «Динамо» играло в очень интересный футбол на опережение. Все контратаки шли за счет того, что футболисты шли в отбор сразу, не дожидаясь того момента, когда он перейдет к сопернику. Надо сказать, что Шварц выстраивал это в предыдущий год. У нас новый тренер. Поэтому надо посмотреть еще 3-4 матча до того момента, пока не выстроится некая схема. Сегодня схема есть: я вижу, что играли очень хорошо. Сегодня была забавная схема, но провалился Грулев. Нет отработки паса, а это самое главное. Брак в пасе ужасающий. Над этим надо работать. Если Йоканович сможет это преодолеть, честь ему и хвала. Сегодня всего пятый тур.

— А где Гафин (член совета директоров «Динамо» — прим. «СЭ»), мы его не видим.

— В отпуске, наверное.

«Динамо» с 9 очками занимает пятое место в таблице РПЛ. В следующем туре «Динамо» 20 августа примет столичный «Спартак».