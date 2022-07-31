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«Динамо» выступило с заявлением по ситуации с Варелой

Читать «СЭ» в
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» выступило с заявлением по ситуации с защитником Гильермо Варелой.

«25 июля уругвайский защитник Гильермо Варела известил наш клуб о приостановке контракта на сезон-2022/23 в одностороннем порядке. Это произошло после неявки футболиста в расположение клуба 24 июля, в день игры чемпионата России против «Торпедо».

Мы в «Динамо» убеждены: в основе здоровых деловых отношений между клубами всегда должно лежать взаимное уважение. Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров. В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях», — говорится в заявлении.

Как стало известно «СЭ», защитник без предупреждения покинул расположение московского клуба перед матчем 2-го тура Российской премьер-лиги против «Торпедо» (4:0).

31 июля стало известно, что он перешел во «Фламенго». Арендное соглашение с 29-летним уругвайцем рассчитано до 31 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» пригрозило «Фламенго» разбирательством в случае подписания контракта с Варелой.

 

Источник: https://t.me/fcdynamo/7960

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1.64
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«Фламенго» объявил об аренде скандально покинувшего «Динамо» Варелы
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