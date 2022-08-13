Юрист Добровинский рассказал о последних трансферных новостях из «Динамо»

Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о последних трансферных новостях из «Динамо».

— Что с Монтесом, мексиканским защитником?

— Подпишут в скором времени. Вспомните: я сказал, что подпишут трех легионеров, подписали трех.

— Все говорят, что Моро уедет.

— Пока не слышал, что уедет, пока Моро здесь. Если будет хорошее предложение. Но предложений нет.

— Останется, не приостановит контракт?

— Ему нравится коллектив, Москва. Не думаю, что он уедет так просто.

— Но он не поедет на чемпионат мира, если останется.

— Его и так не берут на чемпионат мира.

— Может быть, даже четверых подпишут?

— Может быть, да, четвертого тоже будем думать.