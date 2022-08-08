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Варела: «Я не бежал — я предупредил, что собираюсь покинуть «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник Гильермо Варпела объяснил причины своего решения сбежать из «Динамо».

«Когда ты получаешь предложение от «Фламенго», то сложно отказать. Кроме того, ФИФА позволила легионерам уехать из России, и я рассматривал этот вариант еще до того, как на меня вышел «Фламенго».

Мой последний день в «Динамо» был не перед матчем чемпионата с «Торпедо». На следующий день я вернулся в клуб, чтобы рассмотреть возможность воспользоваться своим правом по новому регламенту ФИФА. На командном ужине я сообщил о решении и попрощался с партнерами.

Оштрафует ли меня «Динамо»? Я не буду об этом говорить. Понимаю, что уход легионеров — непростая ситуация, но это проблема «Динамо» и ФИФА. Как профессионал я должен заботиться о своей карьере и действовать согласно правилам ФИФА.

В России ко мне хорошо относились. Я понимаю, что фанаты сейчас крайне недовольны, но они слышали версию только одной стороны. Я не бежал — я предупредил, что собираюсь покинуть клуб», — приводит слова Варелы Yahoo Esportes.

С 2020 года уругваец выступал за «Динамо». За это время он сыграл 49 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Из прежнего заявления московского клуба стало известно, что Варела известил клуб о приостановке контракта на сезон-2022/23 в одностороннем порядке.

Гильермо Варела
ФК Динамо (Москва)
ФК Фламенго
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 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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