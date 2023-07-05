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«Динамо» обсудило с ЦСКА условия перехода Мухина

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» проявило интерес к полузащитнику ЦСКА Максиму Мухину.

Клубы обсудили финансовые условия сделки. Запросы армейцев весьма серьезные, они не соответствуют ожиданиям бело-голубых, так что игрок не является приоритетной целью для клуба — переговоры в настоящий момент не ведутся. «Динамо» может вернуться к кандидатуре Мухина позднее.

21-летний опорный полузащитник в сезоне-2022/23 сыграл за ЦСКА 24 матча, забил 1 гол, отдал 3 голевые передачи. На его счету 5 игр за сборную России.

Контракт Мухина с ЦСКА действует до конца июня 2026 года.

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ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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