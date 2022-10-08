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8 октября, 19:17

В «Динамо» объяснили, почему продолжают доверять главному тренеру Йокановичу

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Славиша Йоканович.
Фото ФК «Динамо».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил «СЭ», почему клуб продолжает поддерживать главного тренера команды Славишу Йокановича.

— Степашин сказал, что «Динамо» продолжает доверять Йокановичу.

— Все правильно сказал.

— Почему?

— Основной момент — совсем мало времени прошло после окончательного укомплектования команды. Команды строится. Игроки еще не до конца знают, как взаимодействовать друг с другом. Для налаживания этих связей необходимо время. Думаю, что какие-то оценки тренерской работы нужно давать спустя более продолжительный срок.

В последний раз бело-голубые одерживали победу в чемпионате страны 3 сентября, обыграв на своем поле екатеринбургский «Урал» (2:1).

«Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
45
18
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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24.10 17:30
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