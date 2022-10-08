Норманн надеется сыграть в следующем матче «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн рассказал о своем самочувствии после завершения матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Думаю, я сыграю в следующем матче. Я счастлив в «Динамо», — заявил норвежец.

Норманн получил травму в самом конце первого тайма и был сразу заменен.

В следующем туре «Динамо» 15 октября сыграет против «Оренбурга».