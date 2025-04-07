Гафин: «Мы не хотим, чтобы Карасев работал на матчах «Динамо»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) заявил, что арбитр Сергей Карасев не должен работать на играх бело-голубых.

«Публично могу сказать, что мы не хотим, чтобы Карасев работал на наших матчах, но это не зона нашей ответственности. У клубов нет возможности отводить судей. Такая возможность есть у Милорада Мажича. Глядя на те резонансные ошибки, которые Карасев системно допускает в наших матчах, думаю, что он сам должен умолять Мажича не назначать его на «Динамо». Если не верить в динамофобию, можно прийти к мысли, что работа на наших матчах оказывает на него некое дополнительное давление, с которым он не способен справиться. Так зачем продолжать создавать почву для новых скандалов и наносить ущерб собственной репутации и репутации РФС и РПЛ?» — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

После 23 туров чемпионата России «Динамо» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА (44) располагается на строчку выше. В лидерах идет «Краснодар», который набрал 52 балла.