Лещенко призвал Карасева пойти на сцену: «Пой, читай стихи, играй на инструменте»

Народный артист России Лев Лещенко в интервью «СЭ» высказался о работе арбитра Сергея Карасева на матчах «Динамо».

— Если есть прецеденты, неужели не понятно? Мы действительно все время от него страдаем. Кончится у нас когда-нибудь судейский беспредел или нет? Значит, что-то прогнило в нашем отечественном спорте. Не понимаю, почему нет никакой реакции на судейство. Почему молчит руководство? Если «Динамо» не хочет, чтобы Карасев судил их матчи, если есть даже не официальное заявление, а хотя бы просьба, неужели нельзя пойти на компромисс?

Я считаю, что вчера было ужасно. Обидно! Ребята играли на травмоопасном мокром поле. Для них это жизнь — их собственная и жизнь их близких, семей. Зачем же калечиться и терять свою профессию? Это их единственная работа, за счет которой они живут. Об этом надо думать. Нельзя так наплевательски к этому относиться. Надо было успокоить футболистов. Грубая игра! «Динамо», может быть, тоже играло неидеально, но не настолько грубо.

Меня это возмутило до глубины души! После такой радости, которую мы испытали от сообщения о рекорде Овечкина... Я был просто в шоке от судейства. Хватит этой ненужной фанатичности. Судья должен обслуживать матч, а не работать на себя, не красоваться на футбольном поле.

Если хочешь красоваться, иди на сцену, на эстраду. Пой, читай стихи, играй на инструменте. Это было ужасно! Я просто в шоке. Все наше динамовское сообщество было в шоке. Это невозможно. Я стараюсь не осуждать ни судей, ни игроков, ни коллег. Но есть вопиющие вещи, о которых надо не просто говорить, а ставить активные вопросы.

Еще раз: необходимо принять во внимание, что судья не главное лицо на футбольном поле. Он должен быть регулятором, фиксатором, а не включать свои амбиции. А они у него просматриваются в каждом жесте, движении, решении. Ну хватит уже! — сказал Лещенко «СЭ».

6 апреля «Динамо» в гостях уступило ЦСКА (1:3) в 23-м туре РПЛ.

ЦСКА (44 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ, обойдя «Динамо» (42), которое опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.