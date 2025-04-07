Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

7 апреля 2025, 17:15

Лещенко призвал Карасева пойти на сцену: «Пой, читай стихи, играй на инструменте»

Микеле Антонов
Корреспондент

Народный артист России Лев Лещенко в интервью «СЭ» высказался о работе арбитра Сергея Карасева на матчах «Динамо».

— Если есть прецеденты, неужели не понятно? Мы действительно все время от него страдаем. Кончится у нас когда-нибудь судейский беспредел или нет? Значит, что-то прогнило в нашем отечественном спорте. Не понимаю, почему нет никакой реакции на судейство. Почему молчит руководство? Если «Динамо» не хочет, чтобы Карасев судил их матчи, если есть даже не официальное заявление, а хотя бы просьба, неужели нельзя пойти на компромисс?

Я считаю, что вчера было ужасно. Обидно! Ребята играли на травмоопасном мокром поле. Для них это жизнь — их собственная и жизнь их близких, семей. Зачем же калечиться и терять свою профессию? Это их единственная работа, за счет которой они живут. Об этом надо думать. Нельзя так наплевательски к этому относиться. Надо было успокоить футболистов. Грубая игра! «Динамо», может быть, тоже играло неидеально, но не настолько грубо.

Меня это возмутило до глубины души! После такой радости, которую мы испытали от сообщения о рекорде Овечкина... Я был просто в шоке от судейства. Хватит этой ненужной фанатичности. Судья должен обслуживать матч, а не работать на себя, не красоваться на футбольном поле.

Если хочешь красоваться, иди на сцену, на эстраду. Пой, читай стихи, играй на инструменте. Это было ужасно! Я просто в шоке. Все наше динамовское сообщество было в шоке. Это невозможно. Я стараюсь не осуждать ни судей, ни игроков, ни коллег. Но есть вопиющие вещи, о которых надо не просто говорить, а ставить активные вопросы.

Еще раз: необходимо принять во внимание, что судья не главное лицо на футбольном поле. Он должен быть регулятором, фиксатором, а не включать свои амбиции. А они у него просматриваются в каждом жесте, движении, решении. Ну хватит уже! — сказал Лещенко «СЭ».

Сергей Карасев.«Карасева надо дисквалифицировать. Это судейское недоразумение!» Лещенко — о «Динамо» и рекорде Овечкина

6 апреля «Динамо» в гостях уступило ЦСКА (1:3) в 23-м туре РПЛ.

ЦСКА (44 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ, обойдя «Динамо» (42), которое опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
Сергей Карасев (судья)
Читайте также
Число жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы выросло до 353 639
«Спартаку» нужен был такой «негодяй». Даку — лихач, уличный футболист и решала
Банк России увидел признаки стабилизации рынка топлива в России
Четыре человека ранены в результате нападения неизвестного с ножом в Лондоне
«Трогать мою семью я никому никогда не позволю». Соболев объявил бойкот СМИ из-за сына
«Зенит» потерял один из вариантов продать Луиса Энрике, а ЦСКА вышел из переговоров по 15-миллионному форварду. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
«Локомотив»: «Больше болельщиков, чем на матч с «Зенитом», приходило еще в 2019 году — на игру ЛЧ с «Байером»
Вратарь «Пари НН» Медведев дисквалифицирован на два матча за оскорбление официальных лиц в матче с «Оренбургом»
Форвард «Оренбурга» Сахархизан дисквалифицирован на два матча
Сутормин дисквалифицирован на две игры после удаления в матче со «Спартаком»
«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за выход тренеров на поле в матче с «Ростовом»
«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лещенко заявил, что арбитр Карасев актерствует на поле: «Он не должен судить «Динамо» никогда!»

Гафин: «Мы не хотим, чтобы Карасев работал на матчах «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости