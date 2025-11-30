Непомнящий: «С таким составом «Спартак» способен бороться за титул»

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил перспективы «Спартака».

— Как тогда оцените перспективы этого «Спартака»? При Вадиме Романове команда одержала сначала две победы, но в большинстве уступила «Балтике»...

— А мне сегодняшний «Спартак» нравится. По качеству состава эта команда способна бороться за титул.

— Серьезно?

— Я не преувеличиваю. Когда они играют в свой футбол, то действительно хороши. Ни одна другая команда в РПЛ не может так проводить скоростные атаки. Это козырь «Спартака». Просто им надо успокоиться, не дергаться.

— А Романов и «Спартак» — это надолго?

— Не готов ответить на ваш вопрос. Я уже не раз говорил, что не понимаю, по каким критериям в «Спартаке» выбирают тренера. Что ставится во главу угла? Богатейший опыт, амбиции, умение позиционно атаковать? Не знаю... В «Спартаке», конечно, работать сложно. Ты все время должен справляться с давлением со всех сторон, не терять голову.

На мой взгляд, у руля команды должен стоять человек со спартаковским прошлым. Он должен быть пропитан красно-белым духом.