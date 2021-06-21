«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с сетью футбольных школ

«Зенит» и сеть футбольных школ «Чемпионика» подписали договор о совместной работе. Соглашение рассчитано на три года. За это время «Зенит» и «Чемпионика» планируют открыть более 160 футбольных секций по всей стране.

Занятия в школах «Зенит-Чемпионика» будут проходить по методикам, разработанным совместно с тренерами «Газпром» — Академии. Ожидается, что футбольные школы федерального проекта «Зенит-Чемпионика» появятся в 120 городах России, а общее число воспитанников, мальчиков и девочек, в возрасте от 3 до 16 лет превысит 40 000 человек.

— Мы рады приветствовать в рядах наших партнеров «Чемпионику», один из самых мощных брендов в сфере детского спорта, с которым футбольный клуб «Зенит» объединяет общая цель — это популяризация и развитие массового футбола, — сказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. — Наше сотрудничество призвано приносить радость детям через интересные тренировки в игровой форме и прививать любовь к футболу с самого юного возраста.