Тюкавин считает, что Батраков раньше всех из молодых российских игроков уедет в Европу

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин предположил, кто из молодых российских футболистов раньше всех уедет играть в Европу.

«Думаю, первый уедет Батраков. Кислого не отпустят пока — еще рано. Почему не я? Мне нужно полностью восстановиться после травмы и набрать кондиции. Сами знаете, это непросто. Надо провести сборы и хорошо начать следующий год — с позитивом и без травм», — цитирует Тюкавина Sport24.