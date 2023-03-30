Тренер «Торпедо» Клотет назвал имена лучших российских легионеров в истории чемпионата Испании

Новый главный тренер московского «Торпедо», испанец Пеп Клотет назвал имена лучших российских легионеров в истории чемпионата Испании.

«В Испании было много качественных российских футболистов. Особенно выделялись Валерий Карпин и Александр Мостовой. Также по выступлениям за «Эспаньол» отметил бы Дмитрия Кузнецова и Дмитрия Галямина», — цитирует Клотета Sport24.