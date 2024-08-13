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Сегодня, 11:30

В «Чайке» заявили, что «Факел» не контактировал с главным тренером команды Пятибратовым

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Чайки» Андрей Михеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе главного тренера команды Дмитрия Пятибратова.

Ранее издание Metaratings сообщило, что Пятибратов расторгнет контракт с клубом из Песчанокопского и вернется в «Факел».

«Никакой информации у нас на данный момент нет, у команды сегодня выходной. «Факел» к нам не обращался на счет Пятибратова. И наш главный тренер ничего не говорил. Поэтому пока это все слухи, которые пишут в интернете», — сказал Михеев «СЭ».

Пятибратов возглавил «Чайку» в декабре 2023 года. С октября 2020 года по сентябрь 2022 года специалист входил в тренерский штаб «Факела», с сентября 2022 года по апрель 2023 года он был главным тренером воронежской команды.

13 августа 2024 года «Факел» объявил об отставке Игоря Черевченко, который тренировал команду с апреля 2024 года.

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Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Факел – Спартак
 - : -
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