В «Чайке» заявили, что «Факел» не контактировал с главным тренером команды Пятибратовым

Спортивный директор «Чайки» Андрей Михеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе главного тренера команды Дмитрия Пятибратова.

Ранее издание Metaratings сообщило, что Пятибратов расторгнет контракт с клубом из Песчанокопского и вернется в «Факел».

«Никакой информации у нас на данный момент нет, у команды сегодня выходной. «Факел» к нам не обращался на счет Пятибратова. И наш главный тренер ничего не говорил. Поэтому пока это все слухи, которые пишут в интернете», — сказал Михеев «СЭ».

Пятибратов возглавил «Чайку» в декабре 2023 года. С октября 2020 года по сентябрь 2022 года специалист входил в тренерский штаб «Факела», с сентября 2022 года по апрель 2023 года он был главным тренером воронежской команды.

13 августа 2024 года «Факел» объявил об отставке Игоря Черевченко, который тренировал команду с апреля 2024 года.