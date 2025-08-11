Футбол
11 августа, 11:10

В «Целе» сообщили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по Риере: «Он бесценен. У него нет опции выкупа»

Микеле Антонов
Корреспондент
Альберт Риера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе тренера Альберта Риеры.

«Не могу комментировать слухи. Альберт сейчас сидит в метре от меня. Мы обсуждаем предстоящие игры Лиги конференций, которые нам предстоят. Естественно, он сконцентрирован только на работе в «Целе». У нас хороший отрезок. Нам нужно заходить в групповой этап Лиги конференций. Поэтому не могу вам комментировать то, чего пока не происходит. Опция выкупа контракта? Он бесценен! Для нас Альберт бесценен. Опции выкупа у него нет», — сказал Голубин «СЭ».

Риера возглавляет «Целе» с июля 2024 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате Словении-2024/25, выиграла Кубок страны и дошла до четвертьфинала Лиги конференций, в котором уступила «Фиорентине» (3:4 по сумме двух матчей).

Ранее Legalbet сообщил, что Риера может возглавить «Спартак» в случае увольнения Деяна Станковича.

Красно-белые после 4 матчей с 4 очками идут на 11-м местев РПЛ.

Альберт Риера
ФК Спартак (Москва)
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • spar001

    "бесценный":joy:... мля.. трениришко из клуба название, которого никто не знает... "он бесценен!" блин, даже Мона Лиза цену имеет:grin:... видать, крепко торгуются с нефтянниками:laughing:...

    13.08.2025

  • zoolord

    За.... уйди отсюда совсем.

    11.08.2025

  • zoolord

    Бомжовый конь нам не нужен!!!

    11.08.2025

  • zoolord

    Тогда уж лучше Личку позвать. У него результаты хотя бы были. При чем, с абсолютно никчемной командой "Динамо"!!

    11.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Судя по напряженному лицу Риеры -какал он на Спартак.))

    11.08.2025

  • Адри Купри

    На хрена брать инностранное говно которое раз за разом обсирается у нас и в итоге хуже наших местных тренеров на порядок???

    11.08.2025

  • пляжник с Сочей

    Этого бесценного тренеришку лукойловским нефтедолларом только помани, сразу прискачет!

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Похоже, что так и есть. Может, до кого-то дойдет, что командой надо заниматься тем, кто любит и хоть немного понимает футбол.

    11.08.2025

  • Юмнов

    Жертва была мертвой ещё до прихода. Там же психиатрия стучится в голову. И давно.

    11.08.2025

  • Юмнов

    К сожалению, да. Там уже немного осталось.

    11.08.2025

  • Юмнов

    Соглашусь. В Спартаке сидят настоящие гаденыши.

    11.08.2025

  • kim-1965

    А чего бы чемпиона Вьетнама не позвать? Или Нигера? А может, в Африке кого-нибудь откопать

    11.08.2025

  • Spartak7

    Кто это? Зачем он нам? Кто занимается поиском кандидатов в тренеры Спартака, в футболе разбираются? Или только по наслышке?

    11.08.2025

  • Немальчиш

    хорошая реклама, но не прокатит)))

    11.08.2025

  • mikeV

    Ну вот уже и кастинг начался!!

    11.08.2025

  • svnest

    целе????? пока не прочитал статью и не знал откуда такая...

    11.08.2025

  • Александр Коваль

    Усатого проморгали!

    11.08.2025

  • Александр Коваль

    Что за прикол брать тренеров из Словении, Венгрии,Болгарии? В Конго бы ещё поискали, там тоже топ чемпионат

    11.08.2025

  • Millwall82

    Семака вон забирайте, 11 кратный чемпион России, человек и конь. 30 человека персонала, 6 подряд чемпионств. Тренер за ЗОЖ, профи, не пьет и не курит. 0 скандалов в российском футболе. Луганский Гвардиола практически, но есть нюанс.

    11.08.2025

  • allerc

    Дайте уже Мостовому порулить!

    11.08.2025

  • Millwall82

    ну и выйдет у вас все как с увольнением этой компании, киприотов только не хватает. А учитывая что Алень и Титька уже 6(!!!!!) лет нигде не работают, то и их увольнение произойдет раньше (тренерам всегда важно быть в тонусе).

    11.08.2025

  • Мухич

    Лучше б в Ливерпуль позвонил, там бы сразу по аглицки на хер послали

    11.08.2025

  • _моро

    где спартак их откапывает...

    11.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Капеллы, Адвокаты, Спалетти к нам не поедут. Ушли те времена. Даже за деньги. Удел всех клубов РПЛ - ноунеймы и новички. На нас приезжают теперь набираться опыта и резюме себе сделать. :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    11.08.2025

  • dinela

    Для начала Жданова ,Матыцина и Малышева замените,а потом позвоните Юрану,Тихонову,Аленю...Список, с бывшими игрокамии Великого клуба ,готовыми тренировать,можно продолжить.

    11.08.2025

  • ANTI BOMG

    Скорее всего, вброс для того, чтобы будулай взволновался.:joy::rofl::joy:

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Даже жаль "Спартак". С таким руководством ему точно кранты.

    11.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Лучше бы Личку взяли, или Карреру вернули. Но они всегда делают всё наоборот, назло болельщикам.

    11.08.2025

  • СОЮЗ СОВЕТОВ

    Началось в колхозе утро! Слухи любимая тема СЭ, у него источников до хрена.

    11.08.2025

  • Millwall82

    Лю Хюншеня берите ГТ Спартака, тренер отлично знает что такое спартаковские традиции, какая на вкус летечая мышь, поставит Максименко технику Брюса Ли. Слуцкий и Си уже одобрили этот легендарный трансфер.

    11.08.2025

  • fedland

    значит ведутся... яйцеголовые менеджеры Спартака хвати заниматься клоунадой. Нужно приглашать Ивича...

    11.08.2025

  • mate

    Почему нельзя доверится Д. Аленичеву и Е. Титову? Хуже не будет. Балтика и Локомотив команды тренеров. Дать им 3 года на создание команды. Гарсия и Угальде не могут решить момент. Может Жерсон, Барко и Солари прибавять? Мартинс, Литвинов, Бабич, Маркиньос надежные. Может Дмитриев начнет забивать, если поставить на право, как Роббена.?

    11.08.2025

  • spar001

    уже до ?м?ы?ш?е?й? Словении докатились:grin:...

    11.08.2025

  • J. P.

    Да, Цыли у нас еще не было... :blush::blush::blush::upside_down::wink:

    11.08.2025

  • Millwall82

    у него жена кстати русская, не подруга ли Зарембы?) Ну а так, это крайне посредственный тренер, да и игрок вполне себе так был. Уж из Словении или Венгрии выдергивать тренеров, крайне сомнительная авантюра. Дальше видимо клубы РПЛ будут выбирать тренеров из Албании, Кипра, Андорры и Сан-Марино. Может какой физрук-почтальон и сгодится.

    11.08.2025

  • J. P.

    СЭ, в каким помойках вы копаетесь в поисках слухов?

    11.08.2025

  • huikin

    Надо брать, с ним пол Цыли в Спартак перекочует

    11.08.2025

  • Морская свинка_1979

    Надо брать. А то иначе дно не пробьем.

    11.08.2025

  • 55555....

    Мостовой замучился,стоять на коленях на горохе,под иконой...Ну когда,в Спартак???

    11.08.2025

  • SpartakSirius

    Личка намного лучше !

    11.08.2025

  • hattabych

    Там уже список из 8 тренеров придумали, теперь Мика будет обзванивать. Как стая шакалов, честное слово, жертва ещё живая, а они ее уже на куски рвать начинают.

    11.08.2025

  • Sergey Krug

    Чем Личка хуже этого Риере?

    11.08.2025

  • SpartakSirius

    Опять ноунейм !

    11.08.2025

  • emeslov

    11.08.2025

    • КДК накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков

    КДК рассмотрит удаление полузащитника «Пари НН» Майга. Игрок приглашен на заседание
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

