В «Целе» сообщили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по Риере: «Он бесценен. У него нет опции выкупа»

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе тренера Альберта Риеры.

«Не могу комментировать слухи. Альберт сейчас сидит в метре от меня. Мы обсуждаем предстоящие игры Лиги конференций, которые нам предстоят. Естественно, он сконцентрирован только на работе в «Целе». У нас хороший отрезок. Нам нужно заходить в групповой этап Лиги конференций. Поэтому не могу вам комментировать то, чего пока не происходит. Опция выкупа контракта? Он бесценен! Для нас Альберт бесценен. Опции выкупа у него нет», — сказал Голубин «СЭ».

Риера возглавляет «Целе» с июля 2024 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате Словении-2024/25, выиграла Кубок страны и дошла до четвертьфинала Лиги конференций, в котором уступила «Фиорентине» (3:4 по сумме двух матчей).

Ранее Legalbet сообщил, что Риера может возглавить «Спартак» в случае увольнения Деяна Станковича.

Красно-белые после 4 матчей с 4 очками идут на 11-м местев РПЛ.