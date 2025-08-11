КДК рассмотрит удаление полузащитника «Пари НН» Майга. Игрок приглашен на заседание

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам матча 4-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН» (1:0).

«По матчу «Ростов» — «Пари НН» рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны тренера гостей Алексея Шпилевского. Задержку выхода команды «Пари НН» на две минуты перед началом матча. И рассмотрим удаление полузащитника гостей Мамаду Майга за серьезное нарушение правил. Игрок приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 4 туров «Пари НН» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ (0 очков). «Ростов» занимает 13-е место (3 очка).