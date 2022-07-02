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В «Базеле» сообщили, что Чалов вернулся в ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер сообщил, что нападающий Федор Чалов вернулся в ЦСКА.

Швейцарский клуб арендовал 24-летнего россиянина у армейцев 1 февраля 2022 года.

«Чалов вернулся в Россию. Его арендное соглашение с «Базелем» закончилось», — приводит слова Уолтера «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Чалов забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Базель» во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bazel-chalov-vernulsya-v-rossiyu-arenda-zakonchilas/
Федор Чалов
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