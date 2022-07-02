В «Базеле» сообщили, что Чалов вернулся в ЦСКА
Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер сообщил, что нападающий Федор Чалов вернулся в ЦСКА.
Швейцарский клуб арендовал 24-летнего россиянина у армейцев 1 февраля 2022 года.
«Чалов вернулся в Россию. Его арендное соглашение с «Базелем» закончилось», — приводит слова Уолтера «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне Чалов забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Базель» во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
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