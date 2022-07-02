Нападающий «Урала» на правах аренды перешел в «Ротор»

Нападающий «Урала» Артем Максименко на правах аренды отправляется в ФК «Ротор». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «Урала».

«Желаем Артему регулярной игровой практики, голов и отсутствия травм!» — говорится в сообщении «Урала».

Отметим, что прошлый сезон Артем начал в команде из Екатеринбурга. За девять игр он забил один гол.

В январе нападающий был арендован «Балтикой». За команду из Калининграда Максименко сыграл 15 матчей и забил пять голов в рамках ФНЛ и Кубка страны.