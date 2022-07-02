Нападающий «Урала» на правах аренды перешел в «Ротор»
Нападающий «Урала» Артем Максименко на правах аренды отправляется в ФК «Ротор». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «Урала».
«Желаем Артему регулярной игровой практики, голов и отсутствия травм!» — говорится в сообщении «Урала».
Отметим, что прошлый сезон Артем начал в команде из Екатеринбурга. За девять игр он забил один гол.
В январе нападающий был арендован «Балтикой». За команду из Калининграда Максименко сыграл 15 матчей и забил пять голов в рамках ФНЛ и Кубка страны.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|- : -
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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