Все неожиданные решения Игдисамова сработали, Карседо — нет. И настрой ЦСКА на дерби оказался гораздо выше

Обозреватель «СЭ» — о победе ЦСКА над «Спартаком» и итогах 12 -го тура РПЛ .

Тройная ошибка Бабича. А потом — четвертая

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Победный мяч в дерби ЦСКА забил на 34-й секунде. Это был самый быстрый гол в истории российского противостояния армейцев и спартаковцев — и стоило мне несколько минут спустя внимательно посмотреть повтор, как выяснилось, что он стал результатом ТРОЙНОЙ ошибки Срджана Бабича. Сначала слабым выносом головой серб подсунул мяч Эсекьелю Барко, находившемуся лицом к своим воротам. После далековатого приема на грудь у аргентинца из-за спины тут же выскочил и перехватил мяч Кирилл Глебов, который сразу оказался напротив того же Бабича, который недостаточно жестко поставил ногу и пропустил мяч в штрафную. И Срджан же после этого на секунду встал — и именно это выключение из игры стоило ему того, что он не успел на добивание Глебова. Просто ужасная игра центрального защитника.

Вскоре Бабич же «привез» и второй мяч, проиграв при угловом верховое единоборство Тамерлану Мусаеву. Стало окончательно ясно, что решение Хуана Карлоса Карседо поставить в стартовый состав его, а не Кристофера Ву или Александра Джику, стало для этого матча роковым. Или одним из роковых.

Потому что не сработала целая серия решений испанца по составу. На появление в основе Бабича изначально, будем объективны, мало кто обратил внимание — он в этом сезоне регулярно играет с первых минут. А вот выход в центре поля Даниила Пруцева, а на левом фланге обороны — Виктора Парады, тогда как здоров, но остался в запасе Жедсон Фернандеш; решение выпустить Романа Зобнина не слева, а справа, Руслана Литвинова — в центре обороны, а не рядом с Наилем Умяровым в опорной зоне — все это в конечном счете ни к чему хорошему не привело.

К тому же худший, пожалуй, матч сезона провели Маркиньос и Пабло Солари. Когда столько людей в такой встрече если не выпадают, то чувствуют себя не в своей тарелке, в поединке подобной степени принципиальности трудно на что-то рассчитывать.

Неудача с выбором игроков наложилась на пресловутый «сон в первые 15 минут», о котором, как искренне рассказал еще по ходу первого тайма во флеш-интервью Джамалудин Абдулкадыров, главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сообщил своей команде и поставил задачу этим медленным входом соперника в игру максимально воспользоваться. Что и было сделано на первой же минуте.

Едва «Спартак» начал просыпаться, как Мусаев использовал стандарт. А потом и 3:0 могло стать спокойно, да Глебов простил, пробив чуть рядом со штангой, когда Александр Максименко метнулся ему в ноги. К нему, кстати, по этому матчу претензий почти нет — да, второй гол влетел в ближний угол, но после проигрыша верха Бабичем отразить удар форварда шансов у голкипера был минимум. В остальном же он не паниковал и не ошибался, а за всю команду отдуваться не мог. С другой стороны, Максим Бориско до перерыва просто смотрелся очень уверенно, во втором тайме не раз спасал и не случайно был признан игроком матча, тогда как Максименко в случае со вторым голом ЦСКА как раз выручить и не смог.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ключевыми стали два решения Игдисамова — выбор Бориско и ставка на быстрый гол

У Игдисамова в противовес Карседо в этот день сработали все идеи, в том числе рискованные. Если в случае с Тамерланом Мусаевым у тренера из-за дисквалификации Гонду и выбора толком не было — ну не Максим Воронов же после выхода на замену с «Динамо». Только если с кем-то из полузащитников или вингеров, тем же Глебовым, в роли «ложной девятки».

Но вот, например, неожиданно вышел Матвей Лукин — и с ним были проблемы только в плане поведения, но не игры. Красно-синие смотрелись очень цельно, ни один футболист не выпадал ни при атаке, ни при обороне.

Однако ключевым стал выбор вратаря. Мало кем предсказанный, потому что делать перед дерби перестановку всегда выглядит рискованнее, чем продолжать так, как раньше. Но очень неуверенные действия Владислава Торопа с «Динамо» — как при первом пропущенном голе, так и в игре ногами, — видимо, получили некое продолжение в тренировочном процессе. И Игдисамов сделал ставку на Максима Бориско. Впервые в РПЛ после перехода голкипера из «Балтики»!

Объясняя решение после матча, тренер процитировал Олега Романцева: «Тренер должен уметь резать мясо». Сам Олег Иванович, приводя эту цитату, ссылался на говорившего ему это когда-то Анатолия Тарасова. Армейца, только совсем других времен. То есть цеэсковский круг замкнулся.

Бориско стал пятым основным на сегодня (если взять за данность, что в дерби он завоевал право хотя бы временно так называться) голкипером в РПЛ — воспитанником «Краснодара» после «быка» Станислава Агкацева, Дениса Адамова из «Зенита», Евгения Латышонка из «Балтики» и Никиты Кокарева из «Крыльев Советов». Плюс не забудем о Матвее Сафонове из «ПСЖ». Феномен! Причем вратарский конвейер в академии Сергея Галицкого работает в последнее время гораздо эффективнее, чем среди полевых игроков.

Как в конце первого тайма Мохаммед Аззи на чужой половине поля отобрал мяч у Маркиньоса и едва не случился очередной момент — история показательная. ЦСКА не только играл, а рубился и не терял концентрацию. Аззи, кстати, в очередной раз доказал, насколько важным и стабильным приобретением стал. Давненько (если вообще когда-либо в бытность игроком «Спартака») не доводилось видеть настолько беспомощного Маркиньоса.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карседо перехитрил себя, как Пеп

Правда, в самом начале второго тайма он забил — и красиво, пяткой, — вот только из очевидного офсайда. Перед тем и у Облякова рука, в которую попал мяч, была опущена. Так что по обоим эпизодам, случившимся подряд, судьи были правы.

Вообще не хочу, чтобы кто-то из «Спартака» по итогам этой встречи начал кивать на судейство. Да, будь Кирилл Левников буквоедом, он мог бы показать Глебову в первом тайме за толчок судьи на линии не желтую, а красную карточку — но тогда после матча о футболе вообще бы не говорили. Может, не по букве, а по духу правил и подобных матчей Левников был прав. Не дали явную желтую (но не красную, поскольку удар шипами пришелся по касательной) Облякову. А во втором тайме было пару неочевидных решений, в том числе и в штрафной Максименко, в пользу «Спартака». На исход игры судейские решения, по мне, не повлияли. И говорить об обратном будет стыдно. Играйте лучше!

Переломить встречу Карседо оставалось заменами. Их в перерыве он, однако, вообще не сделал, приступив к перестановкам после часа игры. И не успел появиться на поле Игорь Дмитриев, как должен был стать автором голевой передачи. Перед тем, правда, Матвей Кисляк пасом Мусаеву от своей штрафной едва все в этом матче не закончил. Но форвард не забил, и тут же должно было стать 2:1, а там — как знать...

Первые замены казались авантюрой — ведь после появления Жедсона и Дмитриева вместо Парады и Бабича на поле у «Спартака» была пара центральных защитников Литвинов — Умяров. Ситуация оказалась чуть-чуть уравновешена следующей парой замен, когда на поле одновременно с Мирлиндом Даку появился, по крайней мере, штатный правый защитник Даниил Денисов.

Солари, не попавший в абсолютно пустые ворота, должен был переломить игру. А когда этого не произошло, мне стало понятно: если такое не забивается при 0:2 — скорее всего, не сегодня. И Даку вышел поздно, хотя видно было, как он заряжен. А может, после двух дублей подряд ему и вовсе надо было играть в основе — Угальде вчера ничего выдающегося не показал, притом что провел на поле полный матч.

Вскоре после промаха Солари поймавший кураж Бориско вытащил два удара в одной атаке — от Угальде и Жедсона. А ближе к финальному свистку этот порыв погас. ЦСКА прекрасно отреагировал на первое в сезоне поражение — от «Динамо». «Спартак», напротив, плохо — на очень убедительную победу в предыдущем туре над «Рубином». Это что ж получается — для правильного настроя на матч перед тем лучше проиграть, чем разгромить соперника?

Никаких глобальных выводов по этой игре — о Карседо или о ком-то из игроков — делать смысла не вижу. Творческая неудача Хуана Карлоса? Да. Свидетельство его несостоятельности? Нет. Где-то он в стиле Пепа Гвардиолы себя перехитрил.

«Спартак» смущает сразу тремя поражениями от конкурентов — «Краснодара», «Динамо» и ЦСКА. Но сравнивать два последних дерби не стоит: в одном красно-белые открыли счет, в другом мгновенно пропустили, в одном Барко не играл, в другом — провел на поле весь матч, в одном «Спартак» провалил первые полтайма, во втором — последний час встречи. Истории совершенно разные, результат — одинаковый.

Стоило ли команде, которая в первые полкруга нащупала тот самый стартовый состав-трансформер Карседо с Зобниным и Жедсоном по краям обороны, Умяровым и Литвиновым в опорной зоне, изобретать велосипед? Мягко говоря, не уверен. Теперь надо придумывать, как завязавшийся узел распутывать.

А Игдисамов, дебютировавший в дерби, — большой молодец. Лишняя демонстрация правильного выбора клуба в его пользу в межсезонье. И вот уже после победы над «Спартаком» красно-синие вернули дележку первого места с бело-голубыми.

Фото Вячеслав Евдокимов, «СЭ»

«Зенит» — лидер, «Локо» — в зоне стыков

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Правда, лишь на пару часов, когда «Зенит» без заболевшего Александра Соболева при помощи двух пенальти одержал легко прогнозируемую победу над махачкалинским «Динамо». И то началось с того, что Миро не реализовал 11-метровый в ворота дебютировавшего в РПЛ за петербуржцев Богдана Москвичева. Первый тайм команда Вадима Евсеева продержалась, а после перерыва хет-трик сделал... судья Антон Фролов. Хет-трик из пенальти в ворота гостей, два из которых были назначены после сигнала ВАР. С игры в этот вечер решили не забивать.

«Зениту» помог переведенный из группы атаки махачкалинцев в оборону высокий, но нескладный Кирилл Зинович, на счету которого два из трех пенальти. Новичок Фелипе Аугусто, пока вчистую проигрывающий конкуренцию Соболеву, и главная звезда Максим Глушенков удары с точки реализовали, Кевин Андраде — нет.

С начала прошлого сезона РПЛ «Зенит» пробил 19 пенальти, почти вдвое больше ближайших преследователей — «Акрона» и ЦСКА, у которых по десять. Фролов в трех последних матчах с участием сине-бело-голубых, на которых работал, назначил пять 11-метровых в ворота их соперников, и один из них, на финише матча в Воронеже с «Факелом» при ничейном счете, запомнили многие. Кто-то счел такую статистику объективным результатом игрового давления «Зенита», кто-то начал искать подвох, когда к точке в двух первых случаях привели поводы, какие порой остаются незамеченными. Сколько людей, столько и мнений.

А худшее, пожалуй, настроение после этого тура должно быть у болельщиков «Локомотива». По предыдущим матчам с «Факелом» и «Краснодаром» казалось, что красно-зеленые выруливают. Но вот упустили на последних минутах преимущество в два мяча над «быками» — и вчера в Ростове снова превратились во что-то чудовищное.

Даже 0:2 бывают разные. Тот же «Спартак» в дерби хотя бы во втором тайме что-то показал. У железнодорожников же два пропущенных мяча за первые 24 минуты (кстати, и ЦСКА, и «Ростов» вторые мячи забивали примерно в одно время), и потом никаких вариантов с возвращением в игру. Достаточно привести статистику: 20-9 в пользу команды Дмитрия Кириченко по ударам всего, 9-0 (!) — в створ.

После голов Андрея Ланговича и Олакунле Олусегуна (во втором случае нельзя не отметить пас Умара Сако) ростовчане, сменившие тренера и набравшие при Кириченко семь очков в трех встречах, по итогам 12 туров делят с «Крыльями Советов» 7-8-е места, набрав 15 очков. Тогда как «Локо», Михаила Галактионова не менявший, с 11 очками делит с «Ахматом» 13-14-е места в зоне стыков. И «Родина» совсем близко.

Даже после летних продаж Алексея Батракова и Дмитрия Воробьева общая стоимость игроков «Локо», согласно сайту Transfermarkt.de, вдвое выше, чем у «Ростова», — 71,6 миллиона евро против 35,4. Не надо думать, что москвичи нищенствуют. Но ладно ростовчане — «Оренбург» идет в том же списке на 14-м месте с 25,5 миллиона, то есть почти втрое меньшим игровым ресурсом, чем у красно-зеленых.

Где в таблице «Оренбург» и где «Локомотив»? Можно ли на основании этого сравнивать работу в нынешнем сезоне Галактионова и Ильдара Ахметзянова? По-моему, вполне. Но нельзя списывать всю вину только на тренера, работу клубов как таковых при такой разнице в возможностях сопоставлять тоже необходимо. И руководителям тех, у кого дела обстоят настолько скверно, как у «Локо», говорить что-то вслух, объяснять происходящее болельщикам и журналистам, полагаю, необходимо. Генеральному директору Борису Ротенбергу пора взять слово.