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Тренер «Зенита»: «Бакаев хорошо вписался в наш коллектив»

Тренер «Зенита» рассказал об адаптации Бакаева в команде
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в разговоре с «СЭ» рассказал о новичке команды Зелимхане Бакаеве.

— Бакаев хорошо себя проявляет. Он уже успел хорошо вписаться в наш коллектив. Отлично показывает себя на тренировках, провел хорошую игру с ЦСКА. Нужны ли «Зениту» еще усиления? Если эти футболисты сильнее, чем те, которые есть у нас в обойме, то, конечно! Всегда хорошо, когда у тебя в составе сильные игроки.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента. 25-летний россиянин подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «3+1».

Полузащитник является воспитанником «Спартака». Футболист покинул московскую команду по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

Зелимхан Бакаев
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