Тренер «Зенита»: «Бакаев хорошо вписался в наш коллектив»
Тренер «Зенита» рассказал об адаптации Бакаева в команде
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в разговоре с «СЭ» рассказал о новичке команды Зелимхане Бакаеве.
— Бакаев хорошо себя проявляет. Он уже успел хорошо вписаться в наш коллектив. Отлично показывает себя на тренировках, провел хорошую игру с ЦСКА. Нужны ли «Зениту» еще усиления? Если эти футболисты сильнее, чем те, которые есть у нас в обойме, то, конечно! Всегда хорошо, когда у тебя в составе сильные игроки.
Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента. 25-летний россиянин подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «3+1».
Полузащитник является воспитанником «Спартака». Футболист покинул московскую команду по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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