Мясников: «Идет разговор, что контракт Талалаева будет пересмотрен в сторону увеличения зарплаты»
Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» рассказал о бюджете клуба.
— «Балтика» сейчас пятая в турнирной таблице. А по бюджету вы где, по ощущениям? — вопрос Мясникову.
— Честно скажу, не слежу за финансированием других клубов.
— Например, «Акрон» не скрывает, что он пятнадцатый.
— Не знаю конкретных цифр. Может быть, сяду как-нибудь, например, с Павлом Морозовым (владелец «Акрона». — Прим. В.К.), выпьем кофе, спрошу — тогда пойму, где мы. Но сейчас не в курсе показателей других команд. Точно могу сказать только одно: мы не в пятерке или шестерке самых богатых. Думаю, и не в десятке. При этом могу сказать, что идет разговор о том, что контракт Талалаева будет пересмотрен в сторону увеличения зарплаты.
После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в таблице.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -