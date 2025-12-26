Мясников: «Идет разговор, что контракт Талалаева будет пересмотрен в сторону увеличения зарплаты»

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» рассказал о бюджете клуба.

— «Балтика» сейчас пятая в турнирной таблице. А по бюджету вы где, по ощущениям? — вопрос Мясникову.

— Честно скажу, не слежу за финансированием других клубов.

— Например, «Акрон» не скрывает, что он пятнадцатый.

— Не знаю конкретных цифр. Может быть, сяду как-нибудь, например, с Павлом Морозовым (владелец «Акрона». — Прим. В.К.), выпьем кофе, спрошу — тогда пойму, где мы. Но сейчас не в курсе показателей других команд. Точно могу сказать только одно: мы не в пятерке или шестерке самых богатых. Думаю, и не в десятке. При этом могу сказать, что идет разговор о том, что контракт Талалаева будет пересмотрен в сторону увеличения зарплаты.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в таблице.