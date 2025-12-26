«Спартак» продлил контракт с Зобниным до 2027 года

«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Романом Зобниным.

Соглашение с капитаном команды рассчитано до 2027 года. Предыдущий договор был рассчитан до лета 2026 года.

Зобнин перешел в «Спартак» из «Динамо» в июле 2016 года. Он провел за красно-белых 291 игру, забил 21 мяч и сделал 19 результативных передач.

В сезоне-2025/26 на счету 31-летнего россиянина 19 матчей и 1 гол.

Вместе с московской командой Зобнин становился чемпионом России в сезоне-2016/17, обладателем Кубка и Суперкубка страны.