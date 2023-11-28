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Сегодня, 09:15

Гендиректор «Балтики» об интересе к Сутормину и Марадишвили: «Игроки такого уровня могли бы усилить нашу команду»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал «СЭ» слухи об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили и полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

24 ноября об интересе сообщил журналист Иван Карпов.

— Была информация, что «Балтика» заинтересована в трансферах Сутормина и Марадишвили.

— Тоже про это читал. Пока это слухи. Посмотрим, все-таки это футболисты из больших клубов.

— Но им необходима игровая практика.

— Безусловно. Но вы же понимаете, финансирование в тех клубах, в которых они играют, и в «Балтике» — это разные планеты. Конечно, игроки такого уровня могли бы усилить нашу команду. Что будет дальше — посмотрим. Время покажет.

После 16 туров «Балтика» расположилась на 15-м месте с 12 очками.

Сергей Игнашевич. «Кредит доверия к Игнашевичу? Мы верим в тренера — игра вселяет оптимизм». Интервью гендиректора «Балтики»

Алексей Сутормин
РПЛ
ФК Балтика
Кирилл Волженкин
Константин Марадишвили
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В «Балтике» объяснили, почему клуб покинул спортивный директор, но не Игнашевич

В «Балтике» опровергли информацию о том, что клуб тратит на зарплаты футболистов более 9 миллионов евро в год
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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