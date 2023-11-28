Гендиректор «Балтики» об интересе к Сутормину и Марадишвили: «Игроки такого уровня могли бы усилить нашу команду»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал «СЭ» слухи об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили и полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

24 ноября об интересе сообщил журналист Иван Карпов.

— Была информация, что «Балтика» заинтересована в трансферах Сутормина и Марадишвили.

— Тоже про это читал. Пока это слухи. Посмотрим, все-таки это футболисты из больших клубов.

— Но им необходима игровая практика.

— Безусловно. Но вы же понимаете, финансирование в тех клубах, в которых они играют, и в «Балтике» — это разные планеты. Конечно, игроки такого уровня могли бы усилить нашу команду. Что будет дальше — посмотрим. Время покажет.

После 16 туров «Балтика» расположилась на 15-м месте с 12 очками.