Дзагоев близок к переходу в «Антальяспор»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Алан Дзагоев может в скором времени перейти в турецкий «Антальяспор», сообщает Fotospor.

По информации издания, хавбек уже провел переговоры с клубом. Сообщается, что стороны могут заключить сделку в ближайшие дни.

Последним клубом 33-летнего Дзагоева был «Рубин», который он покинул в июне по окончании контракта.

Также хавбек сыграл 9 матчей за сборную России и забил 9 голов.