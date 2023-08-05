Салтыков стал самым молодым игроком, оформившим дубль в дебютном матче в старте в РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков оформил дубль в своем дебютном матче в РПЛ в стартовом составе.

Хавбек отметился на 10-й и 35-й минуте матча третьего тура чемпионата России с «Ростовом».

Таким образом, Салтыков стал самым молодым игроком, оформившим дубль в дебютном матче в старте в РПЛ в 21-м веке.