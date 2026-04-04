В «Акроне» заявили о стопроцентном доверии к Тедееву: «Разговоры об отставке — в сторону»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру Зауру Тедееву. В 23-м туре РПЛ команда проиграла ЦСКА со счетом 1:2.

«Доверие к Тедееву стопроцентное. Работаем все вместе. Мы видели команду против ЦСКА. Проиграли по счету, но не по игре, как минимум. Разговоры об отставке Тедеева нужно отставить полностью в сторону. У команды бывают удачные или неудачные серии. Мы неоднократно говорили, что доверяем тренеру. Видим, что происходим и все вместе разделяем ответственность», — сказал Клюшев «СЭ».

«Акрон» не может одержать победу в семи подряд матчах РПЛ. Тольяттинцы (22 очка) занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.