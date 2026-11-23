Семин назвал заслуженной победу «Рубина» над «Зенитом»: «Кузьмин проделал отличную работу»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Рубина» в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

«Рубин» смог найти противоядие против «Зенита». Они были хорошо готовы физически, навязали борьбу по всему полю. Казанцы выигрывали много единоборств и прессинговали «Зенит». Было важно как можно раньше накрывать высококлассных футболистов петербуржцев. И у «Рубина» это получилось. Олег Кузьмин проделал отличную работу. Поэтому они заслуженно обыграли «Зенит», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» после 15-го тура занимает второе место в таблице РПЛ с 31 очком. А «Рубин» с 21 очком располагается на седьмом месте.