В «Локомотиве» объяснили, почему клуб рассматривает только российских тренеров

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему в клубе не рассматривают иностранных специалистов на должность главного тренера команды.

«Это позиция клуба. Мы верим, что у нас есть отечественные специалисты. Хотели бы в первую очередь рассмотреть именно их», — сказал Акавов «СЭ».

После отставки Михаила Галактионова 17 ноября Сергей Овчинников стал и. о. главного тренера «Локомотива».

«Локомотив» прервал серию поражений в матче 15-го тура РПЛ с «Родиной» (1:0). Железнодорожники набрали 14 очков после 15 игр и занимают 13-е место в таблице РПЛ.