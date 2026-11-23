РФС разработал рекомендации по строительству стадионов вместимостью до 10 тысяч зрителей

Российский футбольный союз (РФС) разработал рекомендации по проектированию и строительству стадионов вместимостью до 10 тысяч зрителей.

Документ предназначен для арен первой категории по стандарту РФС. В нем собраны требования к расположению стадионов, организации зрительских зон, оборудованию игровых полей, раздевалок и медицинских помещений. Также предусмотрены рекомендации по обеспечению безопасности болельщиков, созданию доступной среды и размещению оборудования для телевизионных трансляций и работы системы ВАР.

Согласно руководству, остановки общественного транспорта должны находиться не дальше 800 метров от входов на стадион. Пропускная способность входных групп должна позволять 70 процентам зрителей пройти на арену за 30 минут. При этом минимальная площадь блока раздевалки каждой команды составляет 200 квадратных метров.

Отдельные разделы посвящены эксплуатации стадионов, энергоэффективности, системам безопасности и организации питания зрителей. Документ также содержит схемы, технические параметры и примеры проектных решений.

Рекомендации могут использоваться при строительстве новых стадионов, а также при реконструкции существующих арен. Они предназначены для заказчиков, инвесторов, проектировщиков и служб эксплуатации.

В РФС подчеркнули, что руководство носит рекомендательный характер и не заменяет действующие строительные нормы и технические регламенты.