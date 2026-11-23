Газзаев назвал закономерным ничью в матче «Динамо» с «Краснодаром»: «Москвичи действовали очень хорошо»

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» ничью в матче 15-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром» (1:1).

«Динамо» действовало очень хорошо. Хоть и пропустило от «Краснодара» ранний гол, но смогло быстро отыграться и увеличить давление на чужие ворота. Во втором тайме «Динамо» действовало в меньшинстве, поэтому больше оборонялось.

Команда понимала, как ей действовать, и все футболисты работали на максимум. Они не позволили «Краснодару» создать большое количество голевых моментов. В совокупности по первому и второму тайму считаю ничейный результат закономерным», — сказал Газзаев «СЭ».

«Динамо» (32 очка) занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 27 очками расположился на четвертой строчке.