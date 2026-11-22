Овчинников начал с победы на глазах Семина. «Локомотив» показал характер и выстоял под натиском «Родины»

Удачная премьера легенды железнодорожников.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 19:00. Арена Химки (Химки)

«Родина» все сделала вовремя и оттолкнулась от дна, поменяв Хуана Диаса на Джонатана Альбу. В «Локомотиве», напротив, долго не могли принять назревшее решение о переменах на тренерском мостике. Больше того — даже попрощавшись с Михаилом Галактионовым, клуб долго не объявлял об уходе тренера официально. Соответственно, это отодвигало назначение Сергея Овчинникова, поддержать которого на стадион в воскресенье приехал Юрий Семин.

В итоге у специалиста, который возглавлял академию «Локо», было меньше недели на подготовку к туру. И первое, что бросилось в глаза в день премьеры Сергея Ивановича, — возвращение в состав Монтеса. А ведь ходили слухи, что после атаки беспилотников на поезд с футболистами красно-зеленых мексиканец хотел покинуть клуб.

Впрочем, эту информацию опровергли как клуб, так и представители Сесара. А уже с ним на поле железнодорожники в Химках быстро открыли счет, когда длинная передача Морозова из центрального круга нашла в штрафной Мостового. Тот пробил из-под неловко сыгравшего Игора Силвы, и мяч прошел в сетку между ногами Волкова. Впрочем, такой дебют не означал, что игра москвичей стала идеальной по мановению волшебной палочки.

Уже через минуту после гола минимальное преимущество защитникам гостей пришлось отстаивать героическими усилиями, блокируя удары Максименко и Егорычева. «Родина», несмотря на дисквалификацию Рейны, в атаке была заметно активнее. А Онугха, будучи адресатом значительного числа передач, едва не сравнял счет, головой сбросив мяч в угол. Митрюшкин спас, пострадав при этом из-за столкновения со штангой. Монтес в этом эпизоде удивил, проиграв верховое единоборство, но при этом проявил себя на стандарте у чужих ворот. Скидка мексиканца не стала результативной из-за промаха Морозова.

Только чаще защитникам красно-зеленых пришлось заниматься выполнением своих непосредственных обязанностей. Да еще и с максимальной нагрузкой. В какой-то момент можно было сбиться со счета, фиксируя заблокированные удары из пределов штрафной. Но и это не избавляло Митрюшкина от работы, и ему пришлось ногой отбивать мяч после осложненного рикошетом от Фассона удара Максименко в ближний угол.

При этом в одной из редких контратак «Локо» получил близкий к стопроцентному момент, однако передача Мостового получилась слишком сильной, из-за чего Комличенко пришлось бить из сложного положения, и выскочивший навстречу Волков нейтрализовал угрозу.

Вторая же половина матча началась в том же ритме, и Митрюшкин выиграл новый раунд дуэли с Максименко. Да, тот в касание пробил по центру, но мяч еще надо было отразить. А главный вопрос звучал так: на сколько «Родине» хватит сил держать невероятно высокий темп при агрессивном прессинге? Между тем на то, что хозяева уязвимы, указал едва не закрутивший мяч в дальнюю девятку Пиняев. А у Овчинникова были козыри в резерве. Например, Зелимхан Бакаев, который входил в игру с желанием ни в чем не уступить ярко игравшему брату Солтмураду.

С другой стороны, Альба для поддержания интенсивности тоже использовал замены, и свежий Ушатов почти сразу отметился неплохим сольным проходом. Однако характер игры менялся, и гости все чаще выдавали продолжительные отрезки с владением на чужой половине поля. Правда, и пахать сзади тоже приходилось. Только так можно заслужить удачу в виде промаха Гогличидзе в добавленное арбитром время.

Такова она — борьба за выживание. Показав характер, который всегда отличал Овчинникова, «Локо» все еще в зоне стыков, однако сумел обойти в таблице прямого конкурента. И это уже совсем другое настроение.