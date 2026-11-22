«Результат первого круга оцениваю на пятерку! Мы выжали максимум». Евсеев и Карседо — после ничьей в Каспийске

Пресс-конференция главных тренеров махачкалинского «Динамо» и «Спартака» Вадима Евсеева и Хуана Карседо после матча 15-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

Евсеев: «Оцениваю результат первого круга на пятерку»

— Соперник забил в начале игры после нашей ошибки. А потом еще один мяч после нашей ошибки, мы не могли выбить... Но — офсайд. Изначально старались противодействовать «Спартаку» с его атаками в переходных фазах. Второй тайм провели очень качественно.

Замены усилили игру, ребята добавили. Смелов и Лесовой соскучились по футболу, начали создавать моменты. Могли забить и раньше, но не стоит умалять заслуг соперника, он оказывал давление и действовал агрессивно при счете 1:0. Для нас это хороший результат.

— В последнее время Смелов и Лесовой редко появляются на поле, с чем это связано?

— Смелов получил травму перед предыдущей паузой на сборные, месяц лечился. Как он может играть? Тут в Махачкале много достопримечательностей, гор много. Вот по горам походил, больше не будет — будет в море купаться. Мы этого игрока потеряли, но сейчас он тренируется с нами уже две недели. Сегодня получил игровое время, восстановился. А что касается Лесового, то он своим отношением к тренировочному процессу заслуживает [шанса], рук не опускает.

— Оцените итоги первого круга.

— С командой я с начала сборов, знаю всю подноготную. Оцениваю результат на пятерку. С учетом того, что происходит в клубе, мы выжимаем максимум.

Хуан Карлос Карседо. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Карседо: «Простых матчей не бывает»

— Как вы оцениваете первый круг для «Спартака»?

— Мы находимся в первой тройке, в лидирующей группе. К сожалению, сегодня потеряли очки, не смогли воспользоваться осечкой соперников. А это означает, что простых матчей не бывает. Вы сами видели, как другие лидеры не смогли набрать очки. Постараемся победить в следующих матчах.

— Что было в концовке — почему команда отдала инициативу?

— Говорили с ребятами о том, что нужно забить второй гол. У нас была пара моментов. Но мы не смогли ими воспользоваться. Когда такое происходит, соперник тоже получает шансы.

— Насколько неудобно играть против махачкалинского «Динамо»?

— Простых матчей не бывает. Всем известно, что «Динамо» сильно на своем поле. Мы и в прошлом сезоне не смогли здесь победить. Сегодня старались, но, к сожалению, у нас не получилось забрать три очка.

— Почему Угальде не вышел в старте? Это связано с долгим перелетом или с тактикой?

— Все вместе. Манфред тренировался один день, у него были длинные перелеты после сборной. И Даку заслужил шанс — он показал себя хорошо.

— Когда Игорь Дмитриев вернется на поле?

— Ему становится лучше. Он уже делает беговые упражнения и даже работает с мячом. Будем следить за его состоянием.

— Как оцените игру Помазуна?

— Хорошо оценю, у него было два спасения. Он помог нам и внес свой вклад в результат команды.