«Результат первого круга оцениваю на пятерку! Мы выжали максимум». Евсеев и Карседо — после ничьей в Каспийске
Евсеев: «Оцениваю результат первого круга на пятерку»
— Соперник забил в начале игры после нашей ошибки. А потом еще один мяч после нашей ошибки, мы не могли выбить... Но — офсайд. Изначально старались противодействовать «Спартаку» с его атаками в переходных фазах. Второй тайм провели очень качественно.
Замены усилили игру, ребята добавили. Смелов и Лесовой соскучились по футболу, начали создавать моменты. Могли забить и раньше, но не стоит умалять заслуг соперника, он оказывал давление и действовал агрессивно при счете 1:0. Для нас это хороший результат.
— В последнее время Смелов и Лесовой редко появляются на поле, с чем это связано?
— Смелов получил травму перед предыдущей паузой на сборные, месяц лечился. Как он может играть? Тут в Махачкале много достопримечательностей, гор много. Вот по горам походил, больше не будет — будет в море купаться. Мы этого игрока потеряли, но сейчас он тренируется с нами уже две недели. Сегодня получил игровое время, восстановился. А что касается Лесового, то он своим отношением к тренировочному процессу заслуживает [шанса], рук не опускает.
— Оцените итоги первого круга.
— С командой я с начала сборов, знаю всю подноготную. Оцениваю результат на пятерку. С учетом того, что происходит в клубе, мы выжимаем максимум.
Карседо: «Простых матчей не бывает»
— Как вы оцениваете первый круг для «Спартака»?
— Мы находимся в первой тройке, в лидирующей группе. К сожалению, сегодня потеряли очки, не смогли воспользоваться осечкой соперников. А это означает, что простых матчей не бывает. Вы сами видели, как другие лидеры не смогли набрать очки. Постараемся победить в следующих матчах.
— Что было в концовке — почему команда отдала инициативу?
— Говорили с ребятами о том, что нужно забить второй гол. У нас была пара моментов. Но мы не смогли ими воспользоваться. Когда такое происходит, соперник тоже получает шансы.
— Насколько неудобно играть против махачкалинского «Динамо»?
— Простых матчей не бывает. Всем известно, что «Динамо» сильно на своем поле. Мы и в прошлом сезоне не смогли здесь победить. Сегодня старались, но, к сожалению, у нас не получилось забрать три очка.
— Почему Угальде не вышел в старте? Это связано с долгим перелетом или с тактикой?
— Все вместе. Манфред тренировался один день, у него были длинные перелеты после сборной. И Даку заслужил шанс — он показал себя хорошо.
— Когда Игорь Дмитриев вернется на поле?
— Ему становится лучше. Он уже делает беговые упражнения и даже работает с мячом. Будем следить за его состоянием.
— Как оцените игру Помазуна?
— Хорошо оценю, у него было два спасения. Он помог нам и внес свой вклад в результат команды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|3 : 1
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|1 : 1
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|1 : 1
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|0 : 1
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3