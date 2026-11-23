Рыков о красной карточке Осипенко: «Хочется пожелать Максиму поменьше таких удалений»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 15-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром» (1:1).

«Сейчас есть много ситуаций, которые судьи оценивают по-разному. Все же хотелось бы видеть одинаковые трактовки схожих эпизодов. Тут нужно было смотреть, выходил ли Кордоба один на один, мог ли догнать его кто-то еще. Было много нюансов. Если его кто-то мог догнать, то это скорее желтая. Интересно, как ЭСК расценит этот эпизод с назначением прямой красной карточки. В любом случае, как бывшему защитнику, хочется пожелать Максиму поменьше таких удалений», — сказал Рыков «СЭ».

На 44-й минуте арбитр Кирилл Левников после вмешательства ВАР удалил Осипенко за фол на Джоне Кордобе.

«Динамо» после 15 туров РПЛ набрало 32 очка и идет на первом месте в таблице чемпионата России.