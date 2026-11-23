Перед матчем «Зенит» — «Крылья» на «Газпром Арене» выступит группа TURBOSH

Перед началом встречи 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов», которая состоится во вторник, 24 ноября, на главной сцене стадиона «Газпром Арена» выступит электронная группа TURBOSH, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Концерт запланирован на 18.50, тогда как стартовый свисток в матче прозвучит в 19.30.

Группа исполнит свои хиты, среди которых «Плясовая», «В танце», «Секция Бокса» и другие. Также к игре запланирована специальная премьера.

Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799.

ОГРН 1027810329095. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831

0+

2Vfnxy5KDY1