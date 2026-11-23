Орлов о словах Кругового про Глушенкова: «Так говорить про своих товарищей по команде нельзя»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» высказался о критике защитника ЦСКА Данилы Кругового в адрес полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова за отношение к национальной сборной. Игрок армейцев заявил, что футболист сине-бело-голубых должен изменить свое отношение к национальной команде.



«Круговой делает замечание Глушенкову, после чего его поддерживает Карпин. Но он же игрок и про своего партнера по сборной такое говорит... А как они дальше будут играть? Хватит ли им профессионализма забыть обо всем? Это неправильно, некорректно и неэтично. Нельзя так себя вести людям из одной команды.



Однажды был у меня случай, когда я выступал перед народом и сказал что-то некорректное про одного комментатора. Через день в Москве уже знали, что я сказал. И мне было очень стыдно, после чего я извинился. Так вот, Круговой должен осознать, что так говорить про своих товарищей по команде нельзя», — сказал Орлов «СЭ».