Семин — о «Локомотиве»: «Работы у Овчинникова — непочатый край»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» объяснил, почему решил посетить матч между железнодорожниками и «Родиной» (1:0) в 15-м туре РПЛ (0:1).

«Мои друзья решили прийти поддержать «Локомотив» в сложный период, и я решил пойти с ними. Самое важное, что команда завоевала три очка и обошла «Родину». Важный матч, чтобы выбраться из зоны вылета. А работы у Овчинникова — непочатый край», — сказал Семин «СЭ».

«Локомотив» прервал серию поражений. Железнодорожники набрали 14 очков после 15 игр и занимают 13-е место в таблице РПЛ.