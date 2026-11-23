Ромащенко назвал «решением против футбола» удаление Осипенко в матче «Динамо» и «Краснодара»

Главный тренер «Тобола» Мирослав Ромащенко в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от ничьей между «Динамо» и «Краснодаром» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Классный футбол показывали «Динамо» и «Краснодар» вплоть до удаления Осипенко. Примечательно, что судья в поле и боковой арбитр даже не углядели фол, а видеоарбитры в который раз вмешались и испортили игру.

Можно тут было спокойно обойтись без красной карточки — до ворот далеко, никакой чрезмерной грубости нет, Осипенко находится ближе к воротам. В общем, решение скорее против футбола, которого мы после этого эпизода видели мало», — сказал Ромащенко «СЭ».

На 44-й минуте арбитр Кирилл Левников после вмешательства ВАР удалил Осипенко за фол на Джоне Кордобе.

«Динамо» после 15 туров РПЛ набрало 32 очка и идет на первом месте в таблице чемпионата России.