Спортивный директор «Локомотива» Акавов: «Появление Семина на матче с «Родиной» принесло нам удачу»

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о появлении бывшего главного тренера железнодорожников Юрия Семина на матче 15-го тура РПЛ против «Родины» (1:0).



«Мы были с Юрием Павловичем в соседних ложах. Нам удалось пообщаться, я приглашал его на наши следующие игры. Не знаю, почему он решил прийти именно на матч с «Родиной», но нам это принесло удачу», — сказал Акавов «СЭ».



«Локомотив» прервал серию поражений. Он набрал 14 очков после 15 игр и занимает 13-е место в таблице РПЛ.