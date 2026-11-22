Махачкалинское «Динамо» вырвало ничью у «Спартака» в концовке матча

«Спартак» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ — 1:1.

Встреча прошла на «Анжи Арене» в Каспийске.

На 14-й минуте счет открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 89-й минуте ответный гол забил хавбек хозяев Даниил Лесовой.

«Спартак» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с 17 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем матче «Спартак» 26 ноября сыграет на выезде с «Оренбургом» в FONBET Кубке России, а махачкалинское «Динамо» 25 ноября примет «Балтику» в том же турнире.