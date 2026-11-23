Канчельскис — о чемпионской гонке в РПЛ: «Одного фаворита нет, все будут терять очки»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«В этом сезоне наш чемпионат очень интересный, появилась интрига. Ранее мы привыкли, что есть один «Зенит» и все остальные, сейчас — все по-другому. За чемпионство борются пять команд, уровень и конкуренция из-за этого растут. Не могу назвать одного фаворита — очки будут терять еще все. Но, наверное, выделю «Зенит». У них есть запас прочности и класса», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 15 туров турнирную таблицу возглавляет «Динамо» с 32 очками. Второе место занимает «Зенит» — 31 очко. Третьим идет «Спартак» — 30 очков. На четвертой строчке располагается «Краснодар» — 27 очков.

Пятерку лидеров замыкает ЦСКА — 26 очков.