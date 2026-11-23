Семин считает, что арбитру не следовало удалять Осипенко за фол на Кордобе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:1).

«Этот матч был очень хорошим. На мой взгляд, эпизод с удалением повлиял на игру. Но он был очень сложный. По мне, это желтая карточка, потому что Кордобу можно было догнать. Это сильно повлияло на игру. Но динамовцы проявили характер, хорошо выстроили оборону, периодически осуществляли контроль мяча. «Динамо» было хорошо готово к матчу», — сказал Семин «СЭ».

На 44-й минуте арбитр Кирилл Левников после вмешательства ВАР удалил защитника «Динамо» Максима Осипенко за фол на нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

После 15 туров «Динамо» набрало 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.